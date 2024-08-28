Вассёр подтвердил, что «Феррари» скоро внедрит новый пакет обновлений

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр подтвердил, что «Скудерия» в ближайшее время внедрит новый пакет обновлений своей машины.

«В Зандворте у нас в целом был хороший уикенд, и мы должны развивать этот успех. Впереди ещё девять гонок, некоторые из них подойдут нам больше, чем другие, и мы должны посмотреть, что сможем сделать с новым пакетом, который появится в ближайшее время. Но этап Гран-при Нидерландов, безусловно, придал команде уверенности», — приводит слова Вассёра F1 Technical.

Предстоящий 16-й этап Гран-при Италии пройдёт с 30 августа по 1 сентября на «Национальном автодроме Монцы».

Ранее сообщалось, что Фредерик Вассёр стал самым популярным руководителем команды Формулы-1.