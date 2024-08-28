Хельмут Марко ответил, почему Йос Ферстаппен регулярно обсуждает уход сына из «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил, почему, по его мнению, Йос Ферстаппен продолжает регулярно обсуждать вероятность ухода своего сына Макса из австрийской команды.

«У каждого топ-пилота Формулы-1 в контракте есть пункты о досрочном расторжении, которые в основном завязаны на результат. Поэтому вопрос «почему Йос» вам придётся задать Йосу. Но сейчас Макс сосредоточен на чемпионате и на том, чтобы команда выиграла его.

Мы должны смотреть вперёд, ведь в 2026 году нас ждут новые правила, и на данный момент никто не знает, у кого будет конкурентоспособный двигатель. В 2014 году, двигатель, который мы использовали, внезапно стал уступать соперникам как минимум 50 л.с. или больше, да еще и хромала надёжность. Так что вы не знаете, что произойдёт.

Но на данный момент всё ясно, Макс будет выступать за «Ред Булл» в следующем сезоне, и мы должны дать ему машину, которая может побеждать, и тогда все эти слухи, думаю, немедленно прекратятся», — приводит слова Марко Planet F1.

Ранее Йос Ферстаппен выразил сомнение в том, что Хорнеру удастся вывести «Ред Булл» из затянувшегося кризиса.