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Хельмут Марко ответил, почему Йос Ферстаппен регулярно обсуждает уход сына из «Ред Булл»

Хельмут Марко ответил, почему Йос Ферстаппен регулярно обсуждает уход сына из «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил, почему, по его мнению, Йос Ферстаппен продолжает регулярно обсуждать вероятность ухода своего сына Макса из австрийской команды.

«У каждого топ-пилота Формулы-1 в контракте есть пункты о досрочном расторжении, которые в основном завязаны на результат. Поэтому вопрос «почему Йос» вам придётся задать Йосу. Но сейчас Макс сосредоточен на чемпионате и на том, чтобы команда выиграла его.

Мы должны смотреть вперёд, ведь в 2026 году нас ждут новые правила, и на данный момент никто не знает, у кого будет конкурентоспособный двигатель. В 2014 году, двигатель, который мы использовали, внезапно стал уступать соперникам как минимум 50 л.с. или больше, да еще и хромала надёжность. Так что вы не знаете, что произойдёт.

Но на данный момент всё ясно, Макс будет выступать за «Ред Булл» в следующем сезоне, и мы должны дать ему машину, которая может побеждать, и тогда все эти слухи, думаю, немедленно прекратятся», — приводит слова Марко Planet F1.

Ранее Йос Ферстаппен выразил сомнение в том, что Хорнеру удастся вывести «Ред Булл» из затянувшегося кризиса.

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