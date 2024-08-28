Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер раскритиковал решение Уильямса взять в состав Колапинто, а не Мика

Ральф Шумахер раскритиковал решение Уильямса взять в состав Колапинто, а не Мика
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер раскритиковал решение «Уильямса» заменить Логана Сарджента на 21-летнего аргентинца Франко Колапинто.

«Возможно, вы можете уважать это решение, потому что Колапинто является гонщиком молодёжной программы «Уильямса». Но с точки зрения результатов я думаю, что это абсурдно и не имеет смысла. Я думаю, что риск для команды и гонщика намного выше, чем если бы они взяли кого-то опытного, как Мик.

Нужно быть честным и признать, что Мику во втором сезоне в «Хаасе» потребовалось слишком много времени, чтобы крепко встать на ноги и одолеть своего напарника по команде. Формула-1 не прощает ошибок», — приводит слова Шумахера Sky Germany.

Материалы по теме
Официально
Франко Колапинто заменит Логана Сарджента в «Уильямсе» до конца сезона-2024
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android