Вольф намекнул, что «Мерседес» может повлиять на ход оставшейся части сезона

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф считает, что доминировавший на Гран-при Нидерландов Ландо Норрис оживляет интригу в текущем чемпионате, и что его [Вольфа] команда может невольно вмешаться в борьбу «Ред Булл» и «Макларена».

«Макларен» уже доказывал в прошлом, начиная с прошлогоднего Гран-при Австрии, что они могут вносить очень удачные изменения в машину. То что они продемонстрировали в Зандворте было очень впечатляюще. Ландо фактически уничтожил всех конкурентов, показав самый быстрый круг в конце гонки на старом «харде». Двадцать секунд отрыва. Думаю, в этом чемпионате, Кубке конструкторов, по моему мнению, еще ничего не решено, и это хорошо для Формулы-1.

Думаю, Макс [Ферстаппен] всё еще контролирует чемпионат в личном зачёте, но будет интересно посмотреть, произойдет ли смена лидера. И насколько мы будем вовлечены в это, потому что в последних нескольких гонках мы это делали. И где бы мы были в Зандворте, если бы у нас нормально работала машина? Не думаю, что мы бы победили Норриса, но мы были бы в более интересном положении», — приводит слова Вольфа Motorsport Week.