В Монце повесили табличку с ошибкой в фамилии Колапинто

Организаторы Гран-при Италии повесили на боксах «Уильямса» на «Национальном автодроме Монцы» табличку с ошибкой в фамилии нового пилота британской команды Франко Колапинто. На ней фамилия 21-летнего аргентинца подписана «Колопинто».

Боксы «Уильямса» в Монце Фото: Соцсети журналиста Жульена Фебро

После Гран-при Нидерландов в Зандворте «Уильямс» объявил, что член их юниорской программы Франко Колапинто, выступающий в Формуле-2, заменит пилота Логана Сарджента до конца сезона-2024.

Напомним, Логан Сарджент попал в аварию в третьей практике Гран-при Нидерландов в Зандворте и сильно разбил свою машину. После этого руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз намекнул, что не исключает варианта замены Сарджента на другого пилота уже на Гран-при Италии в Монце.

Предстоящий 16-й этап Гран-при Италии пройдёт с 30 августа по 1 сентября.