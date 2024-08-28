Аргентинский гонщик «Уильямса» Франко Колапинто рассказал о своей цели на Гран-при Италии в Монце.

«Я с нетерпением жду своего первого полноценного уикенда в Формуле-1. Это большой вызов, и я готов отдать всё ради этой команды. Мой дебют на «Храме скорости» — это нечто особенное, ведь это легендарная трасса, и в прошлом я уже добивался на ней успеха. Моя цель — впитать всё, узнать как можно больше и набирать обороты, начиная с первой практики. Надеюсь, у нас получится провести позитивный уикенд», — приводит слова Колапинто пресс-служба «Уильямса».

После Гран-при Нидерландов в Зандворте «Уильямс» объявил, что член их юниорской программы Франко Колапинто, выступающий в Формуле-2, заменит пилота Логана Сарджента до конца сезона-2024.

Предстоящий 16-й этап Гран-при Италии пройдёт с 30 августа по 1 сентября.