Только один гонщик Формулы-1 стартовал в сезоне-2024 хуже Норриса

Ландо Норрис одержал в этом сезоне Формулы-1 две победы. На Гран-при Нидерландов он завоевал поул, показал самый быстрый круг и одержал уверенную победу, став 48-м гонщиком в истории Формулы-1, оформившим хет-трик.

Однако в Зандворте Норрис снова столкнулся со своей неприятной проблемой – слабым стартом. Ни разу из шести стартов Норриса с поула он не удерживал лидерство к концу первого круга.

Только один гонщик в нынешнем пелотоне стартовал хуже Норриса (в среднем -0,7 позиций) в сезоне-2024. Это пилот «РБ» Даниэль Риккардо. Он единственный гонщик, помимо Норриса, который ни разу не отыграл позицию на первом круге (в среднем -1,1 позиций).

Отметим, что Макс Ферстаппен ни разу не заканчивал в этом году первый круг на более низкой позиции, чем стартовал (в среднем +0,3 позиций).

Больше всех отыгрывает на старте Кевин Магнуссен (в среднем +1,6 позиций).