Доменикали подтвердил, что первый молодёжный спринт может пройти в Абу-Даби

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали подтвердил, что первая внезачетная спринтерская гонка, в которой будут участвовать только молодые пилоты и потенциальные новички чемпионата, может пройти в Абу-Даби.

«По окончании сезона во время тестов в Абу-Даби мы, возможно, проведём спринтерский заезд для молодёжи. Мы расширяем границы и привлекаем много молодых людей, вплоть до того, что мы начали заниматься мерчандайзингом для детей и женщин», — приводит слова Доменикали La Repubblica.

Ранее сообщалось, что ФИА, Формула-1 и спортивные директора команд на этой неделе обсудят детали проведения спринтерской гонки для молодых пилотов после Гран-при Абу-Даби.

Постсезонные тесты в Абу-Даби пройдут 10 декабря. Команды выставят на них по две машины, одна из которых предназначена исключительно для того, чтобы дать молодым гонщикам время на трассе. Предварительный план состоит в том, чтобы в какой-то момент организовать квалификацию с участием 10 новичков, а в конце дня провести для них спринтерскую гонку.