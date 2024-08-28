В «Пирелли» считают, что новый асфальт в Монце может оказать большое влияние на ГП Италии

Компания «Пирелли», поставщик шин для Формулы-1, считает, что новый асфальт на «Национальном автодроме Монцы» может оказать существенное влияние на Гран-при Италии.

Работы по укладке нового асфальта завершились в начале августа. После этого группа инженеров «Пирелли» провела инспекцию нового покрытия и поделилась данными с ФИА и командами.

«Как это обычно бывает с недавно уложенным асфальтом, его поверхность более гладкая, чем предыдущая, и темнее по цвету. Более тёмная поверхность будет больше нагреваться от солнца и может достигать максимальных значений более 50°C.

Теоретически новое покрытие должно обеспечить лучшее сцепление, что повлияет на температуру шин, и будет способствовать их повышенному износу, так что командам придётся учитывать это при разработке гоночной стратегии.

В идеале команды захотят провести гонку с одним пит-стопом, поскольку время, необходимое для пит-стопа в Монце, является одним из самых длинных в сезоне. Однако в этом году это может оказаться невозможным.

Влияние нового покрытия на поведение шин, как с точки зрения темпа, так и износа, станет основной частью тестов, которые команды проведут в пятницу.

Ожидается, что состояние трассы будет очень хорошим: в течение уикенда будут проводиться заезды различных гоночных серий, которые помогут обрезинить асфальт и сделать его быстрее.

В Монце используются настройки с минимально возможной прижимной силой. Стабильность при торможении и сцепление на выходе из двух шикан могут быть основными факторами в результатах команд в квалификации и гонке.

Боковые нагрузки в быстрых поворотах, таких как «Курва Гранде» и «Параболика» также являются важными факторами.

«Пирелли» предоставит тот же выбор компаундов, что и в прошлом году. Тогда большинство гонщиков стартовали на «медиуме» и только трое (Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и Кевин Магнуссен) выбрали «софт».

Из 20-ти стартовавших гонщиков 14 заехали на пит-стоп всего один раз, а шестеро — дважды», — приводит отчет «Пирелли» F1i.