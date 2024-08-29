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Расписание трансляций Гран-при Италии — 2024

Расписание трансляций Гран-при Италии — 2024
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С 30 августа по 1 сентября в Монце (Италия) пройдёт 16-й Гран-при Формулы-1 в сезоне-2024.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда Гран-при Италии.

Формула-1, Гран-при Италии – 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 30 августа
14:30. Первая тренировка Гран-при Италии
18:00 Вторая тренировка Гран-при Италии

Суббота, 31 августа
13:30. Третья тренировка Гран-при Италии
17:00. Квалификация Гран-при Италии

Воскресенье, 1 сентября
16:00. Гонка Гран-при Италии

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