Расписание трансляций Гран-при Италии — 2024

С 30 августа по 1 сентября в Монце (Италия) пройдёт 16-й Гран-при Формулы-1 в сезоне-2024.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда Гран-при Италии.

Формула-1, Гран-при Италии – 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 30 августа

14:30. Первая тренировка Гран-при Италии

18:00 Вторая тренировка Гран-при Италии

Суббота, 31 августа

13:30. Третья тренировка Гран-при Италии

17:00. Квалификация Гран-при Италии

Воскресенье, 1 сентября

16:00. Гонка Гран-при Италии