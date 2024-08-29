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Сайнс рассказал, какие проблемы «Феррари» должен решить новый пакет обновлений

Сайнс рассказал, какие проблемы «Феррари» должен решить новый пакет обновлений
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс надеется, что готовящийся его командой пакет обновлений устранит эффект дельфинирования на их машине.

«Я надеюсь, что мы поймём, что именно вызывает это дельфинирование, а я чувствую, что мы на шаг позади соперников в понимании этой проблемы. Надеюсь, с новым днищем и другими усовершенствованиями, которые мы внедрим в ближайшее время, эти проблемы исчезнут, и мы сможем сосредоточиться только на повышении прижимной силы болида», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.

На прошедшем Гран-при Нидерландов в Зандворте Карлос Сайнс занял пятое место.

Ранее руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр подтвердил, что «Скудерия» в ближайшее время внедрит новый пакет обновлений своей машины.

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