Сайнс рассказал, какие проблемы «Феррари» должен решить новый пакет обновлений

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс надеется, что готовящийся его командой пакет обновлений устранит эффект дельфинирования на их машине.

«Я надеюсь, что мы поймём, что именно вызывает это дельфинирование, а я чувствую, что мы на шаг позади соперников в понимании этой проблемы. Надеюсь, с новым днищем и другими усовершенствованиями, которые мы внедрим в ближайшее время, эти проблемы исчезнут, и мы сможем сосредоточиться только на повышении прижимной силы болида», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.

На прошедшем Гран-при Нидерландов в Зандворте Карлос Сайнс занял пятое место.

Ранее руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр подтвердил, что «Скудерия» в ближайшее время внедрит новый пакет обновлений своей машины.