Обозреватель Джо Сейвуд уверен, что «Ред Булл» упустит Кубок конструкторов из-за Переса

Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд уверен, что команда «Ред Булл» упустит Кубок конструкторов в сезоне-2024 из-за Серхио Переса.

«Я полностью озадачен решением «Ред Булл» оставить Серхио Переса в своём составе. И я полностью уверен, что эта команда проиграет Кубок конструкторов (командный зачет чемпионата – прим. Ред) в результате этого решения. Но вместо того, чтобы расстраивать мексиканцев, думаю, нам всем следует подождать и посмотреть, что произойдёт, а затем, когда у нас будут какие-то факты, мы все сможем грубить друг другу в социальных сетях», — написал Сейвуд в своём блоге.

На данный момент «Ред Булл» опережает в командном зачете набравший ход «Макларен» на 30 очков. В сезоне-2024 осталось провести еще девять этапов.