Стелла назвал ошибку Пиастри, стоившую ему подиума в Зандворте

Глава «Макларена» Андреа Стелла считает, что пилот команды Оскар Пиастри мог финишировать вторым на минувшем Гран-при Нидерландов.

Напомним, австралиец стал четвёртым, пропустив напарника Ландо Норриса, Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и Шарля Леклера из «Феррари».

«Старт дорого нам обошёлся. Думаю, если бы мы с Оскаром не уступили позицию [Джорджу Расселлу], гонка была бы другой. У Оскара был темп, чтобы победить Макса. Так что это упущенная возможность.

Однако мы относимся к этой возможности, как и любой другой, будь то человеческий фактор, командный или технический. Существует анализ, мы смотрим, какие факторы находятся под нашим контролем и что можно улучшить», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.