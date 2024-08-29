Норрис: бессмысленно думать о том, как «Макларен» выступит в Монце

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис признался, что у него нет ожиданий от предстоящего Гран-при Италии после победы на этапе в Нидерландах.

«Как будто мы должны знать. У меня нет идей. Любой может оказаться на высоте: «Феррари», «Мерседес», «Ред Булл», мы…

«Феррари» была довольна быстра [на Гран-при Нидерландов], мы не ожидали этого. Возможно, «Ред Булл» пришлось бороться с проблемами немного больше. Думаю, результат обусловлен тем, что «Ред Булл» пришлось тяжелее, чем ожидалось. Мы не задираем нос. Бессмысленно думать о том, как мы выступим в Монце», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

Напомним, Гран-при Италии, 16-й этап в сезоне-2024, пройдёт с 30 августа по 1 сентября в Монце.