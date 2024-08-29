Пиастри: я не был на уровне Норриса в Нидерландах

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри считает, что не соответствовал уровню своего напарника британца Ландо Норриса на минувшем Гран-при Нидерландов.

Напомним, австралиец финишировал четвёртым, Норрис стал победителем, опередив ближайшего преследователя, голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл», более чем на 20 секунд.

«Машина была быстрой, это понятно. В чистом воздухе я чувствовал себя сильным. Но, в конечном итоге, я не думаю, что был на уровне Ландо. Поэтому есть над чем работать.

Попадание в траффик сделало гонку и уикенд немного болезненней, чем они были в действительности, если думать о темпе. Машина быстра», — приводит слова Пиастри издание Racingnews365.

Ранее глава «Макларена» Андреа Стелла назвал ошибку Пиастри, стоившую ему подиума.