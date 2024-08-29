Чжоу: вернуться в Формулу-1 практически невозможно

Пилот «Кик-Заубера» китаец Гауньюй Чжоу высказался о проблеме возвращения в Формулу-1 в случае потери контракта.

«Если говорить обо мне, то я по-прежнему сосредоточен на Формулу-1. Не чувствую, что мне пора переходить в другой чемпионат. Как только вы вступите, вернуться будет трудно, практически невозможно.

Вы либо уходите и ничего не делаете, либо соревнуетесь в другом чемпионате и по-другому завершаете карьеру. Очевидно, я хочу, чтобы Формула-1 была первым вариантом. Посмотрим, какое решение мы примем», — приводит слова Чжоу издание Racingnews365.

После 15 этапов Чжоу занимает 19-е место в личном зачёте пилотов. Его напарник финн Валттери Боттас – последний.

Ранее Чжоу оценил свои шансы на сохранение места в Ф-1.