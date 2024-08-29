Определились победители шестого этапа RDS Europe в Челябинске

В Челябинске на АСК “Трасса 74” завершился шестой этап RDS Europe 2024.

Соревнования в зачетной группе NXT стартовали со стадии ТОП-8, которую смогли преодолеть Александр Поссен, Валерий Никулин, Иван Седых и Тимофей Никифоров. В ТОП-4 дебютант сезона Александр Поссен в захватывающей манере выиграл хит у Валерия Никулина, а Иван Седых взял верх над Тимофеем Никифоровым.

В заезде за третье место юному Тимофею Никифорову противостоял опытный гонщик Валерий Никулин. Несмотря на молодой возраст, Тимофей бросился в борьбу с головой, заставив соперника понервничать. Судейский штаб отдал победу Тимофею Никифорову, который впервые встал на подиум RDS Europe. Финальный заезд прошел под овации трибун.

Личный зачет NXT:

Александр Поссен Иван Седых Тимофей Никифоров

Стадию ТОП-8 в зачёте PRO без труда в формате bye-run преодолели Данила Воробьев и Леонид Шнайдер, ведь турнирная сетка свела их с сошедшими Гусевым и Козловым. В остальных же заездах было парно и жарко. Илья Полищук (Культура заноса) и Федор Воробьев (Lemarc Yakhnich Mototrsport Winline Team) решили судьбу путевки в полуфинал по результатам ОМТ – лучшим оказался представитель Культуры Заносы. Кирилл Мацкевич (Time Up) в плотной борьбе объехал Феодора Чевычелова.

Четверка лучших устроила шоу для фанатов дрифта. Хит между Ильей Полищуком и Леонидом Шнайдером был максимально близким, и оставил болельщиков в восторге. Судейское решение отправило Полищука в финал. Во второй паре Данила Воробьев выжал все из своего автомобиля, первый раз в сезоне выйдя в финал.

Дерби команды Time Up в малом финале вышло на загляденье. Особенно хочется отметить второй заезд, когда преследователем был Кирилл Мацкевич, который приклеился к своему сопернику и не отпускал его на протяжении всей траектории.

Такой проезд не остался без высокой судейской оценки – Кирилл Мацкевич стал обладателем бронзовой награды по итогам 6 этапа.

Дуэль между Данилой Воробьевым и Ильей Полищуком стала украшением соревнований. Гонщики показали феноменальный уровень мастерства. Синхронный и дымный дрифт вблизи трибун никого не оставил равнодушным, и активная публика рукоплескала проездам спортсменов. Отдать предпочтение двум равным пилотам было довольно непросто. Арбитры решили назначить ОМТ.

ОМТ получился не менее, а может даже и более интересным. В первом заезде Воробьев был преследователем и показал отличную езду, лидером пилот LUKOIL Racing Drift Team также не сплоховал, что и позволило Даниле Воробьеву отпраздновать первую победу в RDS Europe 2024.

Личный зачет PRO:

Данила Воробьев (LUKOIL Racing Drift Team) Илья Полищук (Культура Заноса) Кирилл Мацкевич (Time Up)

Командный зачет PRO:

LUKOIL Racing Drift Team Time Up Культура заноса

Развязка сезона пройдет в Рязани на 7 этапе RDS Europe 2024, который пройдет 28-29 сентября на АСК “Атрон”.