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Первая модель новой линейки Mercedes проходит финальные испытания

Первая модель новой линейки Mercedes проходит финальные испытания
Тесты прототипа Mercedes-AMG PureSpeed
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Компания Mercedes-Benz начала заключительный этап разработки эксклюзивного спорткара Mercedes-AMG PureSpeed из представленной в мае в Монако линейки Mythos.

Тесты прототипа Mercedes-AMG PureSpeed

Тесты прототипа Mercedes-AMG PureSpeed

Фото: Mercedes-Benz

Финальная стадия дорожных испытаний стартует на севере Италии, откуда автомобиль отправится на высокоскоростную трассу в городе Нардо. В рамках программы Mercedes-AMG PureSpeed должен преодолеть более 3000 километров.

Тесты прототипа Mercedes-AMG PureSpeed

Тесты прототипа Mercedes-AMG PureSpeed

Фото: Mercedes-Benz

Технических подробностей об автомобиле пока не так много. Так, в Mercedes не раскрывают, каким двигателем будет оснащаться новинка. Одной из главных особенностей родстера является система «гало», аналогичная той, что используется в Формуле-1.

«Гало» на Mercedes-AMG PureSpeed

«Гало» на Mercedes-AMG PureSpeed

Фото: Mercedes-Benz

В серийное производство Mercedes-AMG PureSpeed должен быть запущен в 2025 году. Тираж автомобиля составит 250 экземпляров, причём ожидается, что автомобили линейки Mythos будут дороже и эксклюзивнее моделей Mercedes-Maybach.

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