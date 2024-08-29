Мотористы «Альпин» выступят с акцией протеста на Гран-при Италии

Сотрудники «Альпин» выступят с акцией протеста на предстоящем Гран-при Италии, который пройдёт с 30 августа по 1 сентября в Монце, сообщает в социальных сетях ресурс Off Track.

Специалисты с баннерами 30 августа выступят против отмены поставки двигателей «Рено» в Формулу-1. Работники моторного завода в Вири-Шатийон поделятся на две группы и будут стоять с «неагрессивными» плакатами на двух трубунах. Сообщается, что протестующие будут одеты в белые футболки с логотипом «Альпин», лозунгом #ViryOnTrack (#ВириНаТрассе) с чёрной повязкой на руке. Сотрудники, работающие в гараже, также могут присоединиться к акции, надев футболки. Отмечается, что при этом акции протеста никак не повлияют на работу гоночной команды в Монце.

Формула-1, Гран-при Италии – 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 30 августа

14:30. Первая тренировка Гран-при Италии

18:00 Вторая тренировка Гран-при Италии

Суббота, 31 августа

13:30. Третья тренировка Гран-при Италии

17:00. Квалификация Гран-при Италии

Воскресенье, 1 сентября

16:00. Гонка Гран-при Италии