Экс-пилот Ф-1: Йос Ферстаппен – разжигатель войны в «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 британец Джонни Херберт высказался о спаде «Ред Булл» и обострившейся атмосфере в команде.

«Тото был бы дураком, если бы не попытался провести [переговоры], и мне кажется, что Макс был бы правильным человеком для «Мерседеса» в будущем. Кто не хочет заполучить Макса Ферстаппена?

«Кристиан Хорнер и Хельмут Марко говорят, что ещё не время для паники. Но я считаю, что они должны задуматься об этом, поскольку они находятся в деликатной ситуации. И у них, насколько я могу судить, несчастный пилот. Разжигателем войны является Йос. Он находится на острие критики «Ред Булл» и Хорнера в частности», — приводит слова Херберта Poker Apps LTD.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался об отношении Йоса Ферстаппена к Тото Вольфу.