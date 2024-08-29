Заключительные заезды Motoring пройдут 1 сентября на автодроме Moscow Raceway

В предстоящие выходные на автодроме Moscow Raceway пройдёт шестой, заключительный этап чемпионата Motoring. Решающие заезды состоятся в воскресенье, 1 сентября: именно в этот день определятся тройки лидеров во всех классах серии.

В чемпионате уже есть досрочные чемпионы: Макар Юрченко (SPB Racing Team) оформил почетный титул еще на 5-м этапе, который прошел на автодроме «Игора Драйв». Тогда же определились победители в классах Supersport 300 – Андрей Чернов (CHPMOTORSPORT), и Supersport 3 – Максим Королев (ProRace).

Тем не менее, решающие схватки пройдут именно на заключительном этапе – и за каждой баталией можно будет наблюдать как с трибун автодрома, так и в прямом эфире онлайн-трансляции. Во-первых, в титульном классе Superbike вторая и третья позиции пока не распределены: а значит, Артему Мараеву (СКАРТИМ BMW Motorrad) и Антону Еремину (ЦСКА-ProRace) предстоит выйти на старт решающей гонки сезона. Такая же ситуация ждет пилотов Supersport 300: Алексей Смирнов и Вероника Жук будут спорить за вторую и третью строчки итогового зачета.

Наконец, главная баталия пройдет в классе Supersport: именно в воскресенье будут распределены позиции ТОП-3 зачета, за которые будут спорить Владислав Гордейчук, Антон Федоров, Анастасия Белякова и Кирилл Битков.

Шестой этап чемпионата Motoring снова пройдет в фестивальном формате: в воскресенье зрителей ждет интересная программа в паддоке, а также полюбившаяся всем автограф-сессия с пилотами во время большого перерыва. Зрители смогут принять участие в предстартовых процедурах.

Вход на фестиваль 1 сентября для зрителей будет бесплатным, потребуется лишь пройти несложную процедуру регистрации на сайте motoring.ru.

Фото: motogonki.ru

РАСПИСАНИЕ 6 ЭТАПА

10.45 – 11.00 Предстартовая процедура Supersport 300

11.00 – 11.35 Гонка Supersport 300

11.35 – 11.50 Награждение Supersport 300

11.50 – 12.05 Предстартовая процедура Supersport/Supersport 2

12.05 – 12.45 Гонка Supersport/Supersport 2

12.45 – 13.00 Награждение Supersport/Supersport 2

13.00 – 13.15 Предстартовая процедура Superbike/Superbike 2

13.15 – 13.55 Гонка Superbike/Superbike 2

13.55 – 14.10 Награждение Superbike/Superbike 2

14.10 – 15.40 Перерыв, прогулка по пит-лейну, автограф-сессия