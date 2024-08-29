Сейфти-кар Формулы-1 попал в аварию на трассе в Монце

Курьёзный инцидент произошёл во время подготовки к Гран-при Италии, который пройдёт с 30 августа по 1 сентября в Монце.

Пилот сейфти-кара немец Бернд Майландер не справился с управлением, вылетел с трассы и левым боком врезался в барьер. Авария произошла в повороте «Параболика», последнем повороте трассы в Монце. На данный момент нет информации, не был ли вызван вылет какой-либо технической неисправностью сейфти-кара.

Формула-1, Гран-при Италии – 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 30 августа

14:30. Первая тренировка Гран-при Италии

18:00 Вторая тренировка Гран-при Италии

Суббота, 31 августа

13:30. Третья тренировка Гран-при Италии

17:00. Квалификация Гран-при Италии

Воскресенье, 1 сентября

16:00. Гонка Гран-при Италии

Напомним, действующим победителем Гран-при Италии является трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.