Боттас назвал условие для продолжения карьеры в Формуле-1

Пилот «Кик-Заубера» финн Валлтери Боттас, рассуждая о продолжении карьеры, заявил, что заинтересован исключительно в подписании многолетнего контракта.

Боттас выразил надежду на возможный разговор с операционным директором Маттиа Бинотто, который посетит предстоящий Гран-при Италии в Монце.

«Хорошо, что [на Гран-при] будет лидер, сейчас команде нужен лидер и его присутствие. Это очень хорошо. Это даст мне возможность выпить с ним кофе.

Мы продолжаем обсуждения. Во вторник я побывал на базе и добился прогресса. Однако мы не будем подписывать контракты, мы здесь, чтобы сосредоточиться на возвращении после тяжёлого уикенда», — приводит слова Боттаса издание Racingnews365.

После 15 этапов Боттас занимает последнее, 21-е место в личном зачёте.