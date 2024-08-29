ФИА прокомментировала аварию сейфти-кара в Монце

Международная автомобильная федерация (ФИА) прокомментировала аварию сейфти-кара на трассе в Монце.

Напомним, немец Бернд Майландер не справился с управлением, вылетел с трассы и левым боком врезался в барьер. Авария произошла в повороте «Параболика», последнем повороте трассы.

«Астон Мартин» расследует причину, но может подтвердить, что и пилот, и пассажир в порядке. На трассе появится запасной сейфти-кар, и это не повлияет на уикенд», — готовится в заявлении.

Формула-1, Гран-при Италии – 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 30 августа

14:30. Первая тренировка Гран-при Италии

18:00 Вторая тренировка Гран-при Италии

Суббота, 31 августа

13:30. Третья тренировка Гран-при Италии

17:00. Квалификация Гран-при Италии

Воскресенье, 1 сентября

16:00. Гонка Гран-при Италии