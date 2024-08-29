Норрис — о давлении в борьбе за чемпионство: просто ещё один уикенд

24-летнийбританский автогонщик, вице-чемпион 2018 года Формулы-2 выступающий за команду Формулы-1 «Макларен», Ландо Норрис рассказал, как справляется с давлением из-за борьбы за чемпионство с нидерландским пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Поскольку в прошлом мне пришлось так много бороться, то я довольно хорошо научился справляться с этим, и это помогло мне, даже в том положении, в котором я сейчас нахожусь. Возможно, не в борьбе за чемпионство, где я иду ноздря в ноздрю с Максом, а просто имея дело с большим количеством вопросов и давлением со стороны.

Я, вероятно, хочу чувствовать немного давления, и внешне на меня будет оказываться большее давление, но я должен справиться с этим так, как мне лучше всего, и поэтому я не чувствую себя некомфортно. Мне просто нужно выходить и показывать хороший результат, это все, что я могу делать, и не думать об этих внешних вещах. Поэтому, если честно, моя борьба за победы и чемпионство — это просто ещё один уикенд", — приводит слова Норриса издание Racingnews 365.

Ранее курьёзный инцидент произошёл во время подготовки к Гран-при Италии, который пройдёт с 30 августа по 1 сентября в Монце.