«Вы сумасшедшие». Франко Колапинто — о сравнениях с Лионелем Месси

21-летний аргентинский пилот команды Формулы-1 «Уильямс» и чемпион Испанской Формулы-4 в сезоне 2019 года Франко Колапинто в преддверии своего дебюта в «Королевских гонках» высказался о сравнениях болельщиков с известным футболистом Лионелем Месси.

«Очень сложно чувствовать себя как Лео Месси, но иногда я вижу, что фанаты сравнивают нас, и думаю: «Вы, ребята, сумасшедшие», потому что Месси как бог, и это невозможно никак сравнить. Но уже 23 года не было гонщика в Формуле-1 из Аргентины, поэтому я вижу, как моё появление делает аргентинцев очень счастливыми, потому что это особенный момент для них и для меня.

Думаю, появление аргентинца в Формуле-1 прекрасный повод осчастливить не только меня, но и всю нашу страну. Я бы с удовольствием поддержал любого своего соотечественника будучи молодым пилотом, а теперь так много людей приходят посмотреть Формулу-1, включают сериал [Drive to Survive] на Netflix. И теперь они будут болеть за меня. Это здорово видеть», — приводит слова Колапинто издание Racingnews365.

Ранее Колапинто рассказал, как узнал, что будет выступать в Формуле-1.