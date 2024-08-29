Аргентинский гонщик «Уильямса» Франко Колапинто рассказал, как узнал, что будет выступать в Формуле-1 за команду «Уильямс».

«Представьте себе, в понедельник я был на симуляторе Формулы-2, готовясь к гонке здесь, в Монце, со своей командой [«МП Мотоспорт»], так что можете себе вообразить, как поздно я узнал эту информацию. Не знаю, когда в «Уильямсе» об этом подумали, но это возможность, к которой я чувствую себя готовым и которую ждал так долго», — приводит слова Колапинто издание Crash.net.

Напомним, Логан Сарджент попал в аварию в третьей практике Гран-при Нидерландов в Зандворте и сильно разбил свою машину. После этого руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз намекнул, что не исключает варианта замены Сарджента на другого пилота уже на Гран-при Италии в Монце.