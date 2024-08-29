«Не могу ни есть, ни пить». Норрис — о волнении перед квалификациями и гонками

Британский автогонщик команды Формулы-1 «Макларен» Ландо Норрис рассказал о своём сильном волнении в преддверии каждой квалификации и гонки, из-за чего он не может ни есть, ни пить.

«Всегда есть давление, которое является базовой настройкой организма, как, знаете… у меня всё ещё такое сильное волнение и нервы перед квалификацией и гонками. Я не ем, я почти ничего не ем по воскресеньям, мне трудно пить по воскресеньям, просто потому что сильно нервничаю и из-за давления вокруг

Но я думаю о том, как превратить это в позитивное явление, как можно не позволить этому повлиять на меня в негативном ключе, чтобы помочь мне сосредоточиться на великих вещах. Но когда вы участвуете в квалификации, когда вы должны выйти и показать себя, потому что здесь очень нервная атмосфера и так много давления, ведь если затормозить на один метр позже или войти в поворот не вовремя, то всё кончено, игра окончена. Вероятно, так нервничать я буду всегда», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.