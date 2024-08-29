Хэмилтон сравнил дебют Антонелли со своим появлением в Формуле-1

39-летний британский автогонщик команды Формулы-1 «Мерседес» и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон поддержал немецкий коллектив, сказав, что они поступают правильно, предоставляя своему юниору Андреа Кими Антонелли возможность показать свои навыки. Напомним, Антонелли заменит Джорджа Расселла в первой свободной практике Гран-при Италии в Монце.

«Мы наблюдали за Кими в разных Формулах — ведь он гонщик «Мерседеса». Я думаю, что мы начинаем видеть, как приходит много молодых пилотов, и я думаю, что мы как раз в то время, когда есть только 20 мест и сильная необходимость в обновлении кадров.

Что касается выбора между подписанием другого гонщика, у которого было много-много лет опыта и молодого пилота, то это то, что «Макларен» сделал для меня, и это сработало хорошо, по моему мнению. «Мерседес» — это прекрасная среда, в которой Антонелли будет очень комфортно. Он будет работать с лучшими специалистами, с которыми я работал много лет», — приводит слова Льюиса издание RaceFans.