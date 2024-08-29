В «Апьпин» опубликовали ответ в связи с готовящейся акцией протеста мотористов

Пресс-служба французского коллектива Формулы-1 «Альпин» опубликовали ответ в связи с готовящейся акцией протеста мотористов против отказа от поставки двигателей «Рено».

«Мы знаем о некоторых мероприятиях, запланированных на эти выходные сотрудниками Вири-Шатийон. Из их сообщений мы понимаем, что это будут мирные протесты, которые не повлияют на работу команды. Проект трансформации будущего коллектива всё ещё оценивается, и руководство «Альпин» пока не приняло никакого окончательного решения. Диалог, начавшийся с момента представления проекта представителям сотрудников Вири-Шатийон в июле, важен для руководства «Альпин» и будет продолжен в ближайшие недели», — сообщила пресс-служба французской команды.

Ранее было объявлено, что 21-летний австралиец Джек Дуэн станет основным пилотом «Альпин» с сезона-2025.