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В «Апьпин» опубликовали ответ в связи с готовящейся акцией протеста мотористов

В «Апьпин» опубликовали ответ в связи с готовящейся акцией протеста мотористов
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Пресс-служба французского коллектива Формулы-1 «Альпин» опубликовали ответ в связи с готовящейся акцией протеста мотористов против отказа от поставки двигателей «Рено».

«Мы знаем о некоторых мероприятиях, запланированных на эти выходные сотрудниками Вири-Шатийон. Из их сообщений мы понимаем, что это будут мирные протесты, которые не повлияют на работу команды. Проект трансформации будущего коллектива всё ещё оценивается, и руководство «Альпин» пока не приняло никакого окончательного решения. Диалог, начавшийся с момента представления проекта представителям сотрудников Вири-Шатийон в июле, важен для руководства «Альпин» и будет продолжен в ближайшие недели», — сообщила пресс-служба французской команды.

Ранее было объявлено, что 21-летний австралиец Джек Дуэн станет основным пилотом «Альпин» с сезона-2025.

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