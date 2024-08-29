Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Шарль Леклер и Карлос Сайнс представили новый дизайн шлемов в преддверии Гран-при Италии

Монегаск Шарль Леклер и испанский пилот Карлос Сайнс из команды «Феррари» продемонстрировали новые раскраски своих шлемов в преддверии Гран-при Италии в Монце, который пройдёт с 30 по 1 сентября.

Права на изображения принадлежат Scuderia Ferrari HP. Посмотреть изображения можно на официальном сайте Ferrari.

После 15 прошедших Гран-при «Феррари» занимает третье место, имея на своём счету 370 очков в Кубке Конструкторов.

Пилот итальянского коллектива Шарль Леклер занимает третье место в личном зачёте с 192 очками. У идущего на втором месте британца Ландо Норриса 225 очков.

Напарник Шарля испанский пилот Карлос Сайнс, который в сезоне-2025 будет выступать за «Уильямс», занимает пятое место в личном зачёте, имея на своём счету 172 очка.