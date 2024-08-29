Стало известно, кто заменит Колапинто в Формуле-2

19-летний немецкий автогонщик и член академии «Ред Булл», в 2024 году выступавший в Формуле-3 за команду Campos Racing, Оливер Гёте заменит аргентинского пилота Франко Колапинто в команде Формулы-2 «МП Моторспорт».

«Моя цель — выступить в Формуле-2 в следующем году, и участие в «МП Моторспорт» в этом сезоне определенно даст мне опыт перед началом нового этапа. Но не поймите меня неправильно, я постараюсь одновременно добиться наилучших возможных результатов. Так что самое главное — это обучение, а всё остальное — своего рода бонус.

Я сделаю всё, чтобы добиться результатов, но очки — это хорошая, реалистичная цель на следующие несколько этапов. Монца — это трасса, которую я знаю, поэтому чувствую себя на ней комфортно, просто нужно привыкнуть к машине», — приводит слова Гёте издание Autosrport.

Дебют Гёте в Формуле-2 означает, что Оливер пропустит заключительный этап Формулы-3. Он занял седьмое место в личном зачёте, попав на самое низкое место среди гонщиков, которые могли математически выиграть титул, отставая от лидера Леонардо Форнароли на 35 очков при максимально возможном отрыве в 39.

В Монце Колапинто дебютирует в роли основного пилота команды «Уильямс», заняв место уволенного Логана Сарджента.