Алонсо поделился своими скептическими ожиданиями от Гран-при Италии

42-летний испанский пилот и двукратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Астон Мартин», Фернандо Алонсо поделился своими скептическими результатами по поводу результатов коллектива на Гран-при Италии в Монце.

«На бумаге это может быть не лучшая трасса для нас, но мы должны приложить все усилия. В Зандворте у нас были большие ожидания, и по итогу мы заняли всего лишьдесятое место, поэтому в Монце мы волнуемся немного больше, хотя тут гонки развиваются неожиданно. Возможно, это будут хорошие выходные, но на бумаге это будет очень тяжело», — приводит слова Алонсо издание AS.

Ранее глава «Феррари» Фредерик Вассёр жёстко отреагировал на слова Фернандо Алонсо, заявившего, что итальянская команда является одним из фаворитов ближайшего Гран-при.