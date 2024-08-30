«Ред Булл» продолжит эксперименты с различными версиями днища на болидах пилотов

26-летний нидерландский трёхкратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен подтвердил, что австрийский коллектив на Гран-при Италии в Монце, который пройдет с 30 августа по 1 сентября, продолжит эксперименты с различными версиями днища на болидах своих гонщиков.

«Проблема в том, что в Зандворте из-за ветра и дождя было очень сложно хоть что-то прочитать о том, как сработало обновление днища. Сейчас будут абсолютно другие выходные. Конечно, помимо того, что мы хотим попробовать на машине, трасса в Монце совсем другая. Итак, нам также нужно следить за поведением болида и изменениями погоды, чтобы делать правильные выводы. Но да, мы делаем много вещей, чтобы попытаться улучшить баланс машины.

Итак, для нас, скажем, возвращение предыдущей версии обновления машины в поисках лучшего баланса не равняется увеличению скорости. Я имею в виду, что мы знаем о проблемах с балансом, и теперь наша задача — попытаться сделать болиды более управляемыми и более конкурентоспособными. Но да, новая версия днища, на мой взгляд, быстра», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.

После 15 Гран-при Ферстаппен возглавляет личный зачёт пилотов, имея на своём счету 295 очков. У идущего вторым британца Ландо Норриса — 225.