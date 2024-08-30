26-летний британский пилот Формулы-1, выступающий за команду «Мерседес» и являющийся председателем Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA), Джордж Расселл раскритиковал изменения трассы в Монце, особенно поворота «Аскари».

«Мы уже неоднократно говорили о том, что пилоты часто последними узнают, где происходят изменения на трассе. Лично я думаю, что это немного обидно, потому что «Аскари» был примером такого поворота, у которого был свой характер, и я не думаю, что изменения в бордюрах будут такими же впечатляющими и нужными.

Честно говоря, я не знаю, кто принимает эти решения. Не думаю, что это ФИА, это сами владельцы трассы, и мы должны понимать, что трассы рассчитаны на целый сезон и разные категории. Я всегда говорил, что эти треки старой школы нуждаются в сохранении.

Бордюры на «Аскари» были уникальными для Монцы: там был водосток, который опускался на 10 сантиметров и поднимался обратно, и внутри можно было зацепить колесо, и это всегда создавало яркие снимки. Такие неожиданные изменения на трассах просто делают гонку для пилотов менее приятной, поэтому мы довольно эгоистичны и хотим всего самого лучшего, но, надеюсь, в будущем мы сможем найти лучший путь», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

Поворот «Аскари» назван в честь двукратного чемпиона мира (1952 и 1953 года) Альберто Аскари. Альберто провёл в Формуле-1 шесть сезонов и разбился в скоростной шикане Монцы, из-за чего этот поворот и носит фамилию чемпиона.

Гран-при Итилаии в Монце пройдёт с 30 августа по 1 сентября.

Ранее в четверг, 29 августа, сейфти-кар Формулы-1 попал в аварию на трассе в Монце.