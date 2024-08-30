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Ферстаппен не исключил влияния ухода Ньюи на резкое падение формы «Ред Булл»

Ферстаппен не исключил влияния ухода Ньюи на резкое падение формы «Ред Булл»
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26-летний трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен не исключил влияния ухода главы технического отдела «Ред Булл» Эдриана Ньюи на резкое падение формы команды.

«Вообще, при обычных условиях наши последние результаты не связаны с уходом Эдриана. Просто с тех пор, как он объявил об уходе, всё стало сложнее. Не имеет значения, если кто-то, скажем, уходит с должности и вдруг производительность сразу падает, потому что машина всегда была одной и той же и она остаётся. Так что да, в обычных условиях это не оказало бы никакого влияния.

У нас с Эдрианом до сих пор хорошие отношения, всегда рад встретить его, так что это никогда не было проблемой. Было бы немного несправедливо спрашивать его о проблемах с машиной, над которой он уже не работает, но, как я уже сказал, при обычных условиях его уход не оказал влияния, но возможно всё», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Гран-при Италии пройдёт с 30 августа по 1 сентября в Монце.

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