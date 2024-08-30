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«Тогда слухи прекратятся». Марко назвал решение по сохранению Ферстаппена в «Ред Булл»

«Тогда слухи прекратятся». Марко назвал решение по сохранению Ферстаппена в «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу гонщика команды Макса Ферстаппена.

«На данный момент Макс сосредоточен на том, чтобы победить в чемпионате. Но нам нужно смотреть вперёд. Мы должны дать ему машину, на которой он сможет побеждать, и тогда все эти слухи о его уходе прекратятся», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

В настоящий момент Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 295 очков. Второе место занимает Ландо Норрис из «Макларена» (225 баллов), топ-3 замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (192).

Ранее Марко ответил, почему Йос Ферстаппен регулярно обсуждает уход сына из австрийской команды.

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