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«Хорнер должен показать качество». Марко — о слабых выступлениях «Ред Булл»

«Хорнер должен показать качество». Марко — о слабых выступлениях «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко оказывает давление на руководителя коллектива Кристиана Хорнера в связи с упавшими результатами в последних гонках.

«Хорнер должен показать качество. Приукрашивание не поможет нам в этой ситуации. Но Хорнер также признал ошибки. Мы где-то свернули не туда с точки зрения баланса автомобиля. Но мы не единственные — это случилось и с «Феррари», и с «Мерседесом». Только «Макларену» удалось спастись, им помогали все обновления. Мы самокритичны, но у нас много хороших людей, которые могут всё изменить», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

Ранее трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен не исключил влияния ухода главы технического отдела «Ред Булл» Эдриана Ньюи на резкое падение формы команды.

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