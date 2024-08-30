Оскар Пиастри назвал главных претендентов на победу в Гран-при Италии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри поделился мнением о предстоящем выступлении на Гран-при Италии. Этап в Монце проходит с 30 августа по 1 сентября.

«Ожидаю, что «Ред Булл» будет немного сильнее. Ожидаю, что «Мерседес» и особенно «Феррари» будут намного сильнее. У «Феррари» будут некоторые новинки. К тому же традиционно это трасса, на которой они очень сильны. Думаю, борьба будет очень напряжённой. За победу вполне могут биться восемь автомобилей», — приводит слова Пиастри Motorsport-Total.

В настоящий момент «Макларен» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 404 очка. Лидером является «Ред Булл», у которого 434 балла.

Ранее Пиастри высказал мнение, что не соответствовал уровню своего напарника британца Ландо Норриса на минувшем Гран-при Нидерландов.

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