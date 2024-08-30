Ваулз — о замене Сарджента: он достиг предела своих возможностей

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал, что решение заменить американского пилота Логана Сарджента на аргентинца Франко Колапинто после Гран-при Нидерландов было принято, потому что Логан достиг предела своих возможностей.

«У нас было достаточно опыта за плечами, чтобы знать, что Логан достиг предела своих возможностей. На самом деле это почти несправедливо по отношению к нему — продолжать в том же духе. Посмотрите на его лицо, когда он выходил из машины. Сарджент дал нам всё, что мог, и этого, к сожалению, недостаточно.

Это очевидно для всех. И более того, такие отношения могут только становиться всё более и более сложными к концу года, потому что он осознавал, что его ждало в будущем, а именно — что Логана больше не будет в Формуле-1. И на самом деле, полный разрыв на этом этапе кажется правильным решением для всех сторон», — приводит слова Ваулза издание GPblog.

Свою первую гонку за «Уильямс» Колапинто проведёт на Гран-при Италии в Монце, который пройдёт с 30 августа по 1 сентября.