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Motorsport назвал двух основных кандидатов на контракт с «Кик-Заубером»

Motorsport назвал двух основных кандидатов на контракт с «Кик-Заубером»
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Финский гонщик Валлтери Боттас является главным кандидатом на контракт с «Кик-Заубером» в 2025 году. Об этом информирует Motorsport Itali. По сведениям источника, команда готова предложить финну соглашение сроком на один год. Сам Валттери при этом желает получить контракт, который будет составлен по схеме «1+1». Нынешнее соглашение Боттаса с «Кик-Заубером» рассчитано до конца нынешнего года.

Также уточняется, что, если договориться с Боттасом не получится, команда попробует заключить соглашение с 19-летним бразильским пилотом Габриэлом Бортолето.

«Кик-Заубер» принимает участие в чемпионате в настоящий момент, но начиная с 2026 года команда будет выступать в Формуле-1 под маркой «Ауди».

Ранее Боттас, рассуждая о продолжении карьеры, заявил, что заинтересован исключительно в подписании многолетнего контракта.

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