Пилоты «Альпин» прокомментировали забастовку мотористов «Рено» в Монце

Пилоты французской команды Формулы-1 «Альпин» Пьер Гасли и Эстебан Окон надеются на разрешение ситуации с протестами и забастовкой мотористов «Рено» во время уикенда на Гран-при Италии в Монце.

«У меня нет абсолютно никакой власти или контроля над этой ситуацией. Это тема команды и высшего руководства. Поэтому с этой точки зрения я сосредоточен на своей гонке, и лучшее, что я могу сделать для каждого сотрудника команды, — это выступить на трассе наилучшим образом, чтобы вознаградить их за всю тяжёлую работу, которую делает каждый сотрудник», — приводит слова Гасли издание Racingnews365.

«Это решение не имеет ко мне никакого отношения. Я за рулём. Я делаю всё, что могу, для Вири-Шатийон, для Энстоуна. Выступаю с командой уже пять лет, пытаясь добиться наилучших результатов. Это, как мы слышали, мирный протест. Люди хотят поговорить, что совершенно нормально. Надеюсь, что между сторонами будут какие-то разговоры. А пока сосредоточусь на своей части работы, которая заключается в том, чтобы вести машину и пытаться довести её до максимально высоких результатов», — заявил Окон.