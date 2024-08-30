Ваулз объяснил, почему «Уильямс» заменил Сарджента Колапинто, а не Миком Шумахером

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз рассказал, почему команда остановила свой выбор на Франко Колапинто. Аргентинец будет представлять «Уильямс» до конца этого сезона вместо американца Логана Сарджента.

«У нас был действительно трудный выбор. Мик значительно улучшился по сравнению с тем, каким он был в «Хаасе». В этом нет никаких сомнений. Он компетентный гонщик. Вариант с ним был бы хорошим, но Мик не особенный. Так что наш выбор пал на Колапинто. Я верю в то, во что верит «Уильямс», и что лежит в основе ценностей команды. «Уильямс» всегда инвестировал в новые поколения и молодёжь. Будущее «Уильямса» – это инвестиции в таланты, которые позволят нам двигаться вперёд», — приводит слова Ваулза GPblog.

Материалы по теме Ваулз — о замене Сарджента: он достиг предела своих возможностей

Автоспорт: главные события 2024 года: