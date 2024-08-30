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Юниор «Мерседеса» Антонелли разбил машину на первой практике ГП Италии. Заезды остановлены

Юниор «Мерседеса» Антонелли разбил машину на первой практике ГП Италии. Заезды остановлены
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В настоящий момент в Монце проходит первая свободная практика Гран-при Италии. Заезд был прерван красными флагами после того, как итальянец Андреа Кими Антонелли разбил болид.

Фото: Кард трансляции

Фото: Кард трансляции

Итальянец в этот уикенд проводит первую сессию свободных заездов вместо британца Джорджа Расселла. На пятом круге он атаковал на мягких шинах, но в первой фазе «Параболики» автомобиль повело на апексе, после чего машина вылетела в гравий на достаточно высокой скорости и боком врезалась в заграждения.

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию первой тренировки практики в Монце, следить за которой можно по нижеприведённой ссылке:

Текстовая трансляция первой тренировки Гран-при Италии.

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