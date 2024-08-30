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Вольф обратился по радио к Антонелли, разбившему болид в первой тренировке Гран-при Италии

Вольф обратился по радио к Антонелли, разбившему болид в первой тренировке Гран-при Италии
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Итальянский юниор Андреа Кими Антонелли во время разговора по радио рассказал, что с ним всё в порядке после аварии на Гран-при Италии. Гонщик принимает участие в первой тренировке вместо британца Джорджа Расселла. На пятом круге Андреа атаковал на мягких шинах, но в первой фазе «Параболики» автомобиль повело на апексе, после чего машина вылетела в гравий на достаточно высокой скорости и боком врезалась в заграждения.

Гоночный инженер. Ты в порядке? Всё в порядке?

Антонелли. Да, я прошу прощения.

Тото Вольф. Кими, всё хорошо. Всё хорошо.

«Чемпионат» проводит текстовую трансляцию первой тренировки практики в Монце, следить за которой можно по нижеприведённой ссылке:

Текстовая трансляция первой тренировки Гран-при Италии.

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