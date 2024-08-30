Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Отец Ферстаппена высказался о шансах Макса стать чемпионом в этом сезоне Ф-1

Отец Ферстаппена высказался о шансах Макса стать чемпионом в этом сезоне Ф-1
Комментарии

Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, поделился мнением о шансах сына завоевать очередной титул в нынешнем сезоне.

«Макс никогда не сдаётся. Конечно, мы будем пытаться выиграть чемпионат», — приводит слова Ферстаппена-старшего издание GPblog.

В настоящий момент Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 295 очков. Второе место занимает британец Ландо Норрис из «Макларена» (225 баллов), топ-3 замыкает монегаск Шарль Леклер, представляющий «Феррари» (192).

Ранее мнением о борьбе в нынешнем сезоне поделился сам Макс. По словам нидерландца, он старается изо всех сил, но не уверен, что его стараний хватит.

Материалы по теме
«Не уверен, что моих усилий хватит». Ферстаппен — о борьбе за титул в этом сезоне

Сколько зарабатывают в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android