Отец Ферстаппена высказался о шансах Макса стать чемпионом в этом сезоне Ф-1

Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, поделился мнением о шансах сына завоевать очередной титул в нынешнем сезоне.

«Макс никогда не сдаётся. Конечно, мы будем пытаться выиграть чемпионат», — приводит слова Ферстаппена-старшего издание GPblog.

В настоящий момент Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 295 очков. Второе место занимает британец Ландо Норрис из «Макларена» (225 баллов), топ-3 замыкает монегаск Шарль Леклер, представляющий «Феррари» (192).

Ранее мнением о борьбе в нынешнем сезоне поделился сам Макс. По словам нидерландца, он старается изо всех сил, но не уверен, что его стараний хватит.

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