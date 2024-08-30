Ферстаппен — лучший в первой тренировке Гран-при Италии, Леклер — 2-й, Норрис — 3-й

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В Монце завершилась первая свободная практика Гран-при Италии. Лучший результат по итогам заезда показал пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым был гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Третье время у Ландо Норриса, представляющего «Макларен».

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был седьмым.

Гран-при Италии. Первая тренировка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.21,676.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,228.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,241.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,450.

5. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +0,451.

6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,523.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,538.

8. Александер Албон («Уильямс») +0,544.

9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,635.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,639.

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,896.

12. Даниэль Риккардо («РБ») +0,929.

13. Юки Цунода («РБ») +1,038.

14. Пьер Гасли («Альпин») +1,087.

15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1,178.

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,188.

17. Франко Колапинто («Уильямс») +1,204.

18. Эстебан Окон («Альпин») +1,204.

19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,481.

20. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2,279.