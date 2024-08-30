Хельмут Марко — о Йосе Ферстаппене: он просто очень эмоциональный

81-летний советник «Ред Булл» Хельмут Марко выступил в защиту Йоса Ферстаппена, являющегося отцом трёхкратного чемпиона Макса, после критики за выступление команды на Гран-при Нидерландов.

«Йос есть Йос. Он просто очень эмоциональный парень и сделал свои заявления без должного анализа ситуации. Но не надо переоценивать его слова. У нас было несколько неудачных результатов в последнее время, и иногда мы проявляли себя намного ниже нашего потенциала. Мы явно чувствуем давление, нам нужно улучшаться, и обновления должны иметь эффект», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

Ранее Хельмут оказал давление на руководителя коллектива Кристиана Хорнера в связи с упавшими результатами в последних гонках.