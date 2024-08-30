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Кадры забастовки мотористов «Альпин» во время Гран-при Монцы

Кадры забастовки мотористов «Альпин» во время Гран-при Монцы
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В Монце во время первой свободной практики Формулы-1 Гран-при Италии началась забастовка мотористов «Рено» против отказа от французских двигателей командой «Альпин».

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Специалисты с баннерами 30 августа выступают против отмены поставки двигателей «Рено» в Формулу-1. Работники моторного завода в Вири-Шатийон поделились на две группы и стояли с «неагрессивными» плакатами на двух трибунах. Протестующие одеты в белые футболки с логотипом «Альпин», лозунгом #ViryOnTrack (#ВириНаТрассе) с чёрной повязкой на руке. Сотрудники, работающие в гараже, также могут присоединиться к акции, надев футболки. Отмечается, что при этом акции протеста никак не повлияют на работу гоночной команды в Монце.

Перед началом первой практики пилоты французской команды Формулы-1 «Альпин» Пьер Гасли и Эстебан Окон прокомментировали забастовку мотористов.

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