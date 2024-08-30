Отец Ферстаппена — о выступлении «Ред Булл»: стоять на месте — значит двигаться назад

Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, поделился мнением о борьбе австрийской команды за чемпионство в нынешнем сезоне.

«Думаю, все обновления, которые были сделаны, не принесли ожидаемого результата. В итоге мы как бы стоим на месте. Остальные же добиваются действительно больших успехов. Стоять на месте — значит двигаться назад. Особенно это применимо к Формуле-1. Что касается ближайшего будущего, то ситуация также не выглядит позитивно. Гонки будут следовать одна за другой. Не думаю, что они найдут решение», — приводит слова Ферстаппена-старшего издание GPblog.

Ранее Йос поделился мнением о шансах сына завоевать титул в нынешнем сезоне Формулы-1.

Материалы по теме Отец Ферстаппена высказался о шансах Макса стать чемпионом в этом сезоне Ф-1

Автоспорт: главные события 2024 года: